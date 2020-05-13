وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الزامل

2020-05-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أمين المخزن: شهادة الثانوية العامة.

Advertisements

– مشرف المستودع: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر