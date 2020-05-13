وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-05-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المختبر الطبي (عدد وظيفتين/ الرياض).

– أخصائي أول تقنية مختبرات (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

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– منسق رعاية طبية (الرياض).

– مساعد صيانة (الرياض).

– مشغل محطة ثانٍ (الرياض).

– استشاري غدد صماء (المدينة المنورة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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