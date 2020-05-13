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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية

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2020-05-12

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالاتصالات السعودية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس مهندسي عمليات البنية التحتية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، وتقنية المعلومات، وهندسة الاتصالات).

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– مدير قطاعي الرعاية الصحية والمالية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، وعلوم المعلومات).

– مدير المبيعات الرقمية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس covid19

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