وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

2020-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة طريف.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل رئيسي- مصنع حامض الفوسفوريك.

. مشرف- الكهرباء والأجهزة.

. مشرف- ميكانيكي ومدني.

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. أخصائي- تخطيط الإنتاج.

. مدير- التخطيط الإستراتيجي والأداء.

. أخصائي رئيسي- تطوير الأعمال.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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