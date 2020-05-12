وظيفة قيادية شاغرة في طيران ناس

2020-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، على مسمى “مدير الشحن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحملة شهادة الدبلوم العالي أو درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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