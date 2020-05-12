وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

2020-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير- التميز في الخدمة (للسعوديين/ جدة).

. أخصائي- علوم البيانات (جدة).

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. مسؤول- التوقعات والأداء (للسعوديين/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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