وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2020-05-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير عام/ المستشار العام: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (القانون، أو القانون التجاري، أو القانون المصرفي).

. أخصائي برنامج المنح الدراسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

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. معاون أول- إدارة المؤسسات المالية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مسؤول برنامج المنح الدراسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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