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2020-05-10 شركة بوبا العربية للتأمين تعلن عن وظائف في 4 مدن يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما دون من حديثي التخرج وكذلك ذوي الخبرة للعمل في المدن (الرياض ، جدة، الخبر، مكة المكرمة) بالمسميات التالية: مسؤول أول إدارة علاقات الوسطاء Senior Officer, Broker Relationship Management – الرياض

مسؤول أول المبيعات الميدانية للشركات الصغيرة والمتوسطة – الأعمال الجديدة Sr. Officer, SME Field Sales – New Business –

مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – Senior Officer, New Business Development – جدة

مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales عدد 15 – الخبر

مسؤول دعم المبيعات – الخبر – Officer, Sales Support – الرياض

مدير الحسابات الرئيسية – الأعمال الجديدة – Manager, Key Accounts – New Business

مدير المبيعات عبر الهاتف – Manager, Telesales – الرياض

مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales – مكة المكرمة

مسؤول أول تطوير الأعمال الجديدة – Senior Officer, New Business Development – الرياض

مسؤول تمريض وأدوية أول – دعم العمليات – Sr. Officer Nurse – Pharma – Operation Support – الرياض

مسؤول أول الموافقة الطبية المبدئية – Sr. Officer, Medical Pre Authorization – جدة

متدرب علوم إكتوارية – تدريب داخلي للعام 2020 – Actuarial Science Internship 2020 –

مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – الخبر

مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – الرياض

مسؤول أول المبيعات عبر الهاتف – Senior Officer, Telesales – جدة

مسؤول أول إدارة محفظة العملاء – Senior Officer, Portfolio Management – جدة

مسؤول أول المبيعات الميدانية – Senior Officer, Field Sales – الرياض

مدير التحوّل الفعّال – Manager, Lean Transformation – جدة

مسؤول أول التصميم الجرافيكي – Sr. Officer, Graphic Design – جدة شروط عامة: Advertisements – سعودي الجنسية.

– القدرة على العمل باستخدام اللغة الإنجليزية

– إجادة استخدام الحاسب وبرامج الأوفيس

– القدرة على تحمل ضغط العمل

– توفر الشروط المطلوبة لكل وظيفة • للتقديم من خلال الرابط التالي عبر لينكد إن (اضغط هنا). تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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