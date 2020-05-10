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2020-05-09 #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الدكتور سليمان فقيه متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة. وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي أول علاج جذور الأسنان. . استشاري أمراض الأعصاب أطفال. . طبيب تقويم العظام. . أخصائي/ أخصائي أول طب الطوارئ. . أخصائي التعويضات السنية. . موظف مشتريات مواد طبية. . مدير وحدة المستودعات الخارجية. Advertisements . مسؤول الأنظمة وتقنية المعلومات. . مهندس دعم معدات. . مسؤول إدارة مشاريع تقنية المعلومات. . مسؤول الجودة. . ممرض- وحدة العناية المركزة (للنساء). . ممرض- غرفة الطوارئ (للنساء). وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مايو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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