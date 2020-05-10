37 وظيفة شاغرة للنساء في وزارة الحج والعمرة

2020-05-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد (37) وظيفة شاغرة للنساء، على لائحتي بند الأجور والمستخدمين، وترغب الوزارة بشغلها بالكفاءات الوطنية السعودية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مراسلة- مرتبة 32 (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة).

. مراسلة/ مراسلة مكتبية- مرتبة 33 (عدد 13 وظيفة/ المدينة المنورة).

. عاملة- فئة ج (عدد 19 وظيفة/ مكة المكرمة).

. عاملة- فئة د (عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة).

وأبرزت الوزارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ألا يقل المؤهل التعليمي عن الابتدائي ولا يزيد عن الثانوية العامة.

– أن يكون العمر بين (20) إلى (40) سنة.

– أن تكون لائقة صحيًّا.

– غير محكوم عليها بحد شرعي أو السجن لجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

– غير مفصولة من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

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– إتقان أحد اللغات التالية: (الإنجليزية، الهوساوية، أوردو، ملايو، فلبيني، فرنسي، تركي، فارسي، بلوشي).

– أن تكون المتقدمة من سكان مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

– أن تكون ضمن قوائم الانتظار لدى (ساعد).

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.

– يفضل من لديها خبرة سابقة.

وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة في ملف PDF واحد هي:

. الهوية الوطنية.

. المؤهل العلمي.

. السيرة الذاتية.

. شهادة بيان مدد وأجور المشترك في التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 رمضان 1441هـ الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 23 رمضان 1441هـ الساعة 3 مساءً، داعية الراغبات بالتقديم إرسال الوثائق المطلوبة مع ذكر الوظيفة المرغوب التقديم عليها على البريد الإلكتروني: ([email protected]).

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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