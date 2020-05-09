وظائف شاغرة : وظائف الإمارات اليوم 9/5/2020 من الصحف الإماراتية

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ننشر وظائف خالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليوم السبت 9/5/2020، ووظائف الإمارات اليوم من جريدة الخليج الإماراتية وجريدة الإتحاد المبوب والجلف نيوز والخليج تايمز، وعدد كبير من الوظائف الشاغرة فى الإمارات، ووظائف للمهندسين، وفرص عمل للمدرسين والمدرسات، ووظائف خالية للأطباء، والمحاسبين، ومندوبين مبيعات، ووظائف في شركات البترول.
وظائف الإمارات اليوم نقدمها لكم من جريدة الخليج، وجريدة الإتحاد، والوسيط، والبيان، وجريدة الإمارات اليوم، وجريدة الرؤية، ودليل الإتحاد، بالإضافة إلى جريدة جولف نيوز.
وظائف الإمارات اليوم 9 مايو 2020
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- مطلوب موظفة مبيعات خبرة.
- مطلوب طباخ للعمل في الشارقة.
- مطلوب مستشار قانوني للإمارات.
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وظائف الصحف الاماراتية بتاريخ 19/4/2020
- مطلوب مندوبين توصيل خبرة بطرق الدولة.
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- وظائف في دبي .
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وظائف اهرام الجمعة 8/5/2020 العدد الاسبوعي
وظائف جريدة الإتحاد المبوب اليوم 16/4/2020
وظائف جريدة الجلف نيوز الاماراتية اليوم 16/4/2020
وظائف شاغرة من جريدة الخليج تايمز بالامارات 16/9/2019
وظائف جريدة الخليج بالامارات 30/3/2020
- وظائف شاغرة في شركة نقليات.
- مطلوب محاسبين للعمل في الإمارات.
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- مطلوب مندوب تسويق ذو شخصية قيادية.
- مطلوب معلم عصائر خبرة لا تقل عن سنتين.
وظائف جريدة البيان والخليج الإماراتية اليوم 19/3/2020
- وظائف شاغرة في شركة تأمين إماراتية.
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- مطلوب حلاق عربي للعمل في دبي.
- مطلوب شباب سوريين للعمل بائعين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.