وظائف شاغرة : وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري لـ« هندسة وحقوق وتجارة وحاسبات ومعلومات واقتصاد وعلوم سياسية».. تعرف على الشروط

الحصول على وظيفة حلم كل شاب وفتاة، واليوم من خلال بوابتكم المفضلة والمتجددة باستمرار “مصر فايف”، نقدم لكم الجديد والحصري عن عالم الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، حيث اعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية لجميع التخصصات والكليات والتقديم عبر الموقع الرسمي للبنك.

التخصصات والكليات المطلوبة

هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

حقوق.

تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

تكنولوجيا المعلومات.

حاسبات ومعلومات.

شروط التقديم للوظائف

1_ ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين.

2_ يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

3_ أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

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4_ أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

5_ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

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وإدخال بيانات الرقم القومى وتأكيدها، ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، وفي في حاله القبول، سيتم التواصل معك عن طريق رسالة نصية على الموبايل من قطاع الموارد البشرية بالبنك الأهلي .