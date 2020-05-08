وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاسب مساعد (جدة).

. عالم أبحاث – إدارة مركز الأبحاث (جدة).

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. اختصاصي – التصوير بالرنين المغناطيسي (جدة).

. باحث مشارك – إدارة مركز الأبحاث (الرياض).

. منسق مشروع أول (الرياض).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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