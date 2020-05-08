وظائف شاغرة لدى مشروع مدينة نيوم

2020-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير إدارة البيانات والتحليلات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو الاقتصاد، أو الإحصاء)، أو التخصصات ذات الصلة.

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– مدير التنظيم والترخيص السياحي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو القانون، أو الاقتصاد).

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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