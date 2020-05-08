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#وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الحدود الشمالية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات، في عدد من التخصصات بدرجة (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، للعمل في مقر الجامعة بعرعر وبفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها.
– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا.
– معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.
– امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
– أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة.
– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.
– فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلًا على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.
– تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.
وبينت الجامعة أن الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونيًا هي:
. السيرة الذاتية.
. صورة من شهادة المؤهل العلمي (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس).
. صورة من الملخص (الصفحة الأولى) من الأوراق العلمية المنشورة للمتقدمين على وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ.
. صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.
. ورقة بحثية منشورة أو إشعار قبول للنشر للمتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد.
. صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.
. صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.
. صورة من التخصص الدقيق بالنسبة للتخصصات الطبية.
. صورة من الهوية الوطنية.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحًا على مدار العام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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