وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الحدود الشمالية

2020-05-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات، في عدد من التخصصات بدرجة (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)، للعمل في مقر الجامعة بعرعر وبفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا.

– معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.

– امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

– فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلًا على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.

وبينت الجامعة أن الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونيًا هي:

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. السيرة الذاتية.

. صورة من شهادة المؤهل العلمي (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس).

. صورة من الملخص (الصفحة الأولى) من الأوراق العلمية المنشورة للمتقدمين على وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ.

. صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

. ورقة بحثية منشورة أو إشعار قبول للنشر للمتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد.

. صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.

. صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.

. صورة من التخصص الدقيق بالنسبة للتخصصات الطبية.

. صورة من الهوية الوطنية.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحًا على مدار العام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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