وظائف شاغرة : البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف شاغرة لخريجي تجارة وحقوق وهندسة حاسبات وعلوم حاسب وكيفية التقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف شاغرة لديه للخريجين من عدة جامعات، بدايةً من 2016 إلى عام 2019، وكشف البنك عن الشروط والكليات والتخصصات المطلوبة، وكذلك كيفية التقديم بشكل إلكتروني.

وظائف البنك الأهلي المصري والكليات المطلوبة

وحول الكليات المطلوبة بالنسبة لحديثي التخرج لشغل وظائف البنك الأهلي فقد جاءت على النحو التالي:

1- كلية التجارة وما يعادلها.

2- كلية هندسة حاسبات.

3- كلية حقوق.

4- إدارة بنوك، إدارة أعمال،اقتصاد وما يعادلها، إدارة موارد بشرية

5- علوم حاسب.

الشروط اللازمة لشغل وظائف البنك الأهلي المصري

1- عدم زيادة سن المتقدم لوظائف البنك الأهلي عن 28 سنة.

2- أن يتطابق محل إقامة المتقدم مع بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

3- أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير عام جيد “تراكمي” أو أعلى.

4- الحصول على مؤهل عالي من إحدى الكليات أو الجامعات أو المعادلة من مجلس الجامعات الأعلى.

5- عدم وجود قريب للمتقدم يعمل بالبنك وحتى الدرجة الثالثة من القرابة.

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كيفية التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري

1- الدخول على هذا العنوان الخاص بالبنك www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/HRApplications، وستظهر لك الصفحة التالية.

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2- الضغط على أيقونة “قدم طلب” والخاص بحديثي التخرج، وستظهر لك الصفحة التالية، وبها خيارين أرفض الشروط أو أقبل الشروط، وذلك كما في الصورة التالية.

3- إن كنت تقبل الشروط، عليك بالضغط على الخيار الثاني وستظهر لك هذه الصفحة.

4- تقوم بملء البيانات المطلوبة وهي:

الرقم القومي.

الهاتف المنزلي.

البريد الإلكتروني.

تأكيد هذه البيانات ثم الضغط على أيقونة “قدم طلب”، وبهذا تكون قد تقدمت لشغل وظيفة في البنك الأهلي المصري.