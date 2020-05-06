وظائف شاغرة : وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 2020

ننشر وظائف هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية، والمنشور ضمن وظائف جريدة الجمهورية ليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، والتي تعلن عن مسابقة لشغل بعض الوظائف القيادية والاشرافية والتنفيذية، والاطلاع على الشروط وطريقة التقديم عبى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، على أن يكون أخر موعد للتقديم هو 3 يونيو 2020.

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اعلان وظائف هيئة الرقابة النووية والاشعاعية 2020

اعلن رئاسة مجلس الوزاراء عن وظائف خالية في هيئة الرقابة النووية والاشعاعية للعديد من الوظائف القيادية والاشرافية والتنفيذية، وهي كما يلي:

مراقب جودة.

محاسب مالي.

محاسب اداري.

مراقب تكاليف وموازنة.

مسئول الوحدة الفنية لمكتب رئيس الهيئة.

باحث قانوني.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي امن.

أخصائي تنظم تكنولوجيا المعلومات.

أخصائي علاقات عامة.

أخصائي تدريب وتطوير.

أخصائي كيمياء.

أخصائي فيزياء.

مساعد اداري.

الاطلاع على الشروط وكيفية التقديم بالموقع الإلكتوني للهيئة من هنا.

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