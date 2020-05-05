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2020-05-05 وظائف إدارية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – محرر- ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وذلك حسب التفاصيل التالية: الوظائف الشاغرة :- – محرر Advertisements شروط التقديم :- – درجة بكالوريوس في اللغة العربية / صحافة أو ما يعادلها.

– خبرة عملية لمدة ثلاث (3) سنوات في قراءة النصوص ومراجعة الأخطاء النحوية أو المطبعية أو أخطاء التكوين.

– مهارات اللغة الإنجليزية. رابط التقديم: من خلال بوابة التوظيف التابعة للجامعة (اضغط هنا). تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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