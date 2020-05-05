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2020-05-05 #وظائف شاغرة للجنسين في شركة السيف القابضة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في منطقة تبوك. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. – المدير الفني. – مدير مناوب/ الصيانة. Advertisements – مدير المرافق. – مدير منطقة (للجنسين). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مايو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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