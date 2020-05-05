وظائف قيادية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

2020-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير لوجستيات البناء.

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– مدير المبيعات والتسويق السياحي.

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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