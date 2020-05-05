وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2020-05-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مسجل- عناية مركزة أطفال.

. أخصائي مسجل- عناية مركزة.

. استشاري- طب الطوارئ.

. استشاري- أمراض النساء والتوليد.

. استشاري طب الأطفال- أمراض الكلى.

. استشاري الطب النفسي.

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. استشاري الأمراض المعدية.

. استشاري أمراض القلب.

. استشاري طب الأطفال- أعصاب.

. استشاري أعصاب.

. استشاري أمراض الكلى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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