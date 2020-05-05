شكرا لقرائتكم 54 وظيفة شاغرة لدى فروع متاجر بنده للتجزئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، والدوادمي، والخرج، وحوطة بني تميم، وحوطة سدير، والقويعية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. بائع إلكترونيات- هايبر بنده الحزم (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. موظف الاستقبال والاستلام- بنده حي الدار البيضاء (الرياض).

. موظف خدمة خضار- بنده حي الدار البيضاء (عدد وظيفتين/ الرياض).

. خباز- هايبر بنده العريجاء (الرياض).

. رجل أمن- بنده المزاحمية (الرياض).

. مصفف أرفف- هايبر بنده العالية مول (الرياض).

. كاشير- بنده الملز (الرياض).

. كاشير- بنده المزاحمية (الرياض).

. مصفف أرفف- هايبر بنده (عدد وظيفتين/ الدوادمي).

. موظف خدمة قسم اللحوم- بنده حي النسيم (الرياض).

. رجل أمن- هايبر بنده (حوطة بني تميم).

. رجل أمن- هايبر بنده العالية مول (عدد 3 وظائف/ الرياض).

. موظف خدمة قسم اللحوم- هايبر بنده الرمال (الرياض).

. موظف الاستقبال والاستلام- بنده (الدوادمي).

. موظف خدمة قسم اللحوم- هايبر بنده أم الحمام (الرياض).

. موظف خدمة قسم اللحوم- بنده الملز (الرياض).

. رجل أمن- بنده (الخرج).

. موظف خدمة خضار- بنده (القويعية).

. خباز- بنده حي النسيم (عدد 3 وظائف/ الرياض).

Advertisements

. موظف خدمة أجبان- بنده (عدد وظيفتين/ القويعية).

. موظف خدمة عملاء- هايبر بنده (الدوادمي).

. كاشير- هايبر بنده مجمع الثغر (عدد وظيفتين/ الرياض).

. كاشير- هايبر بنده العالية مول (عدد 6 وظائف/ الرياض).

. خباز- هايبر بنده الرمال (الرياض).

. جزار- هايبر بنده العالية مول (عدد وظيفتين/ الرياض).

. رجل أمن- بنده حي الفيحاء (الرياض).

. خباز- بنده (عدد وظيفتين/ القويعية).

. خباز- هايبر بنده العالية مول (الرياض).

. خباز- هايبر بنده (الدوادمي).

. كاشير- بنده حي الوزارات (الرياض).

. مصفف أرفف- هايبر بنده العالية مول (الرياض).

. رجل أمن- بنده (القويعية).

. موظف الاستقبال والاستلام- بنده (القويعية).

. موظف خدمة خضار- بنده (حوطة سدير).

. كاشير- هايبر بنده (عدد وظيفتين/ حوطة بني تميم).

. كاشير- هايبر بنده (الخرج).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 مايو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر