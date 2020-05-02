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أمانة جدة: المقابلات الشخصية لـ 210 وظائف ستتم عن بعد
بمسمى مهندس مدني مساعد
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت أمانة محافظة جدة، أن إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة “مهندس مدني مساعد”، المعلن عنها خلال الفترة (7- 11) رجب 1441هـ، لعدد 210 متقدمين عن بُعد عبر موقعها الإلكتروني، نظراً للظروف الحالية، ولعدم إمكانية إجراء المقابلات الشخصية مباشرة.
يذكر أن الأمانة كانت قد أجرت استطلاعًا للرأي للمتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية عن بُعد على جميع الوظائف لعدد (609) متقدمين ومتقدمة، وجاءت الأغلبية بالموافقة وذلك بنسبة 75% من المشاركين بالاستطلاع.
وبناءً على ذلك فقد قُررت الأمانة إجراء المقابلة الشخصية عن بُعد، لافتةً إلى أنها سترسل رسائل نصية بالتاريخ والموعد وآلية إجراء المقابلة عبر برامج الاتصال المرئي.
ونوهت الأمانة للمتقدمين إلى أن عدم حضور المقابلة الشخصية يعد عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف، وأن مَن لم يحضر أصول الوثائق بعد استئناف مباشرة الحضور إلى مقرات العمل مستوفية لجميع مكوناتها سيعد ذلك عزوفاً عن الرغبة في التوظيف، مشيرة إلى أنه في حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم/ المتقدمة، وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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