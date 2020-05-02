2020-05-01

#وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

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– مدير هندسة مشاريع تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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