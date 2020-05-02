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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. فني تخطيط القلب: شهادة الدبلوم في تخصص تقنية القلب والأوعية الدموية، أو المجالات ذات الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.
. ممرض أول- وحدة الرعاية الصحية السلوكية: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (الحقوق، أو القانون).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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