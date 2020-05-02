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وظيفة محاضرة شاغرة في كلية الآداب بجامعة المؤسس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة “محاضر”، والمخصصة لقسم علم النفس تخصص علم نفس طالبات عدد (1) للعام الدراسي 1440/1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة الماجستير في تخصص علم النفس من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– ألا يقل تقدير المتقدمة في الماجستير عن جيد جدًّا.
– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك.
– ألا يتجاوز عمر المتقدمة عن (35) سنة.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة القدرات الجامعيين.
– ألا تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير وهي على رأس العمل.
وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجد إلى مكتب سكرتارية قسم علم النفس بمبنى الجوهرة رقم (56) غرفة رقم (116)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 10 /9 /1441هـ وحتى تاريخ 10 /10 /1441هـ، خلال الدوام الرسمي.
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