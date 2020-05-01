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#وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي محتوى الموقع الإلكتروني (الرياض).
– محلل جودة نوعية (الرياض).
– استشاري أعصاب (الرياض).
– طباخ ثانٍ (الرياض).
– كبير الخبازين (الرياض).
– مدير إدارة الرعاية الصيدلانية (المدينة المنورة).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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