وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة معادن

2020-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة طريف.

وأبرزت شركة معادن، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول- التدريب.

. مهندس- تنسيق العمليات.

. مشرف- العمليات.

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. مدير- فريق العمليات.

. كبير أخصائي العمليات.

. مدير- عمليات المصنع (الجافة).

. مدير- عمليات الإنتاج والصيانة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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