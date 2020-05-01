وظائف شاغرة للجنسين بفروع حلويات سعد الدين

2020-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حلويات سعد الدين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام، وفروع أخرى.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم جرافيك (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تصميم الفنون، أو التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي المواهب والموارد البشرية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

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– مدير مبيعات فروع (الرياض، وجدة، والدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي خدمة عملاء (عدد 7 وظائف/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– صانع قهوة (عدد 5 وظائف/ عدة فروع): شهادة الثانوية العامة أو أقل.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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