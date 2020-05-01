وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة ساسرف

2020-04-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– نائب رئيس مكافحة الحرائق: درجة البكالوريوس في هندسة الإطفاء، أو ما يعادلها.

– فني ميكانيكي أول: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة.

Advertisements

– مهندس رئيسي (الصيانة): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس مدني (التفتيش): درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر