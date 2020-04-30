وظائف شاغرة : شركة الخبير للسيراميك تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات العليا للجنسين

شركة الخبير للسيراميك و البورسلين تعلن عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للحاصلين على مؤهلات عليا، بمرتبات مجزية، للعمل بفرع الشركة بالوراق، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة الخبير للسيراميك

مطلوب مدير تسويق، ويشترط مؤهل عالى، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين، وان لا يزيد السن عن 40 سنة. مطلوب أخصائي مبيعات خارجية، ويشترط ان يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة. مطلوب بائعين دال المعرض، مؤهلات عليا، من الجنسين، خبرة في مجال المبيعات وفى مجال بيع السيراميك و الأدوات الصحية، والسن لا يزيد عن 35 سنة. مطلوب مشرف مبيعات، ويشترط مؤهلات عليا ومن الجنسين وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة.

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مزايا وطرق التقديم للوظائف الخالية بشركة الخبير للسيراميك

تقدم شركة الخبير للسيراميك كبرى الشركات العاملة في مجال السيراميك والخزف والحجر ومستلزمات السباكة و الأكسسوارات، للعاملين بها والراغبين تأمينات طبية واجتماعية، ومرتبات مجزية حسب الخبرة، ومدة العمل 8 ساعات، ولمن يرغب بالالتحاق بالشركة يرجى ملئ الاستمارة التالية ” استمارة طلب وظائف “.