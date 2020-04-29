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2020-04-29 #وظائف صحية للسعوديين في جامعة الشمالية متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية Advertisements أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر وظائف صحية للسعوديين من الرجال والنساء على مسمى طبيب مقيم.

وقالت الجامعة إنه للمزيد من المعلومات والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا). تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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