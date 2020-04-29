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2020-04-29 #وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل، وجازان. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني- محلل العمليات (الجبيل). . محلل ثاني- الأمن (الجبيل). . محلل أول- الأمن (الرياض). Advertisements . أخصائي أول- حلول الأداء (الجبيل). . مشرف أول- المواد الخام (جازان). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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