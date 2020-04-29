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وظيفة شاغرة للجنسين في التعاونية للتأمين
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “محلل التسويق القطاعي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والاتصالات)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 إبريل 2020م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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