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2020-04-28 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة طريف. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . محلل قياس الأداء. . أخصائي- العمليات. . أخصائي- أنظمة. Advertisements . مهندس- الصيانة الميكانيكية. . مدير- الصيانة الميكانيكية. . مدير- المنبع الميكانيكي. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2020م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











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