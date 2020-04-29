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#وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف مشتريات الأدوية الصيدلانية (للسعوديين): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو أي مجال آخر ذي الصلة.
– استشاري أمراض النساء والتوليد: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص أمراض النساء والولادة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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