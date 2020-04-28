وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

2020-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر عدد (17) وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– فني اتصالات (للجنسين/ الخبر).

– فني دعم أول (للجنسين/ الدمام).

– مصمم برامج (للجنسين/ الدمام).

– محلل نظم أول (للجنسين/ الدمام).

– فني اتصالات (للجنسين/ الدمام).

– فني اتصالات (للجنسين/ الخبر).

– باحث قانوني (للرجال/ الدمام).

– فني دعم مساعد (للجنسين/ الدمام).

– محقق إداري مساعد (للجنسين/ الدمام).

– باحث قانوني مساعد (للجنسين/ الدمام).

– ممثل ادعاء مساعد (للرجال/ الدمام).

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– محامي مساعد (للرجال/ الدمام).

– محقق قانوني مساعد (للجنسين/ الدمام).

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية والخبرات العملية المحددة للوظائف المراد التقديم عليها من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة.

. يشترط لموظفي الجامعة (كمال المدة النظامية للترقية والتقدم للوظيفة التي تلي وظيفته الحالية وتتجانس معها أو التقدم بمؤهل علمي أعلى من وظيفته الحالية حسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

. يشترط لموظفي القطاع الخاص (المؤهل العلمي- الخبرات العملية- شهادة من التأمينات الاجتماعية لإثبات الخبرة).

. يشترط لموظفي القطاع الحكومي من خارج الجامعة (الحصول على المؤهل).

. أن يجتاز الاختبار التحريري للترشح للمقابلة الشخصية.

. أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ اعتبارًا من يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م الساعة 8 صباحًا، ويستمر حتى يوم السبت بتاريخ 23 رمضان 1441هـ الموافق 16 مايو 2020م الساعة 2:30 مساءً، عن طريق إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية بموقع الجامعة الإلكتروني.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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