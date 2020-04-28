وظائف هندسية شاغرة في مشروع مدينة نيوم

2020-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وبيّنت إدارة المشروع، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مشروع بناء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الهندسة المعمارية، أو إدارة البناء)، أو ما يعادلها.

– مدير مشروع أول: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة إدارة المشاريع.

Advertisements

– مهندس مشروع أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تصميم المرافق، أو إدارة الإنشاءات).

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر