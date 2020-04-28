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وظيفة قيادية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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2020-04-27

وظيفة قيادية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير إدارة- المنتجات الوقفية”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة الماجستير في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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