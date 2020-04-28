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2020-04-27 46 وظيفة شاغرة للجنسين في إدارة الخدمات الطبية بالداخلية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم الموظفين العام، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – مستشار قانوني. – أخصائي أمن معلومات. – باحث تخطيط. – باحث تطوير موارد بشرية. – باحث قوى عاملة. – محاسبة قانونية. – أخصائي أمن معلومات مساعد (عدد وظيفتين). – محلل نظم. – مطور برامج. – مهندس تخطيط مساعد. – مهندس حاسب آلي مساعد. – مهندس مدني (عدد وظيفتين). – باحث أمن وسلامة مساعد. – باحث تخطيط مساعد. – باحث تدريب وابتعاث مساعد. – باحث تموين مساعد. – باحث تنظيم. – باحث تنظيم مساعد. – باحث صحفي مساعد. Advertisements – باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين). – باحث مشتريات مساعد. – باحث ميزانية مساعد. – مأمور علاقات عامة. – محاسب مساعد (عدد 3 وظائف). – مدقق حسابات مساعد. – مصمم جرافيكس (عدد وظيفتين). – سكرتير (عدد 3 وظائف). – فني دعم مساعد. – كهربائي. – مأمور مشتريات. – مراقب أمن وسلامة. – مراقب تموين. – مراقب مخزون. – مساعد مصمم جرافيكس (عدد وظيفتين). – مصور فوتغرافي. – ميكانيكي (سيارات). – ناسخ آلة بلغتين. وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الموارد البشرية (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 10 رمضان 1441هـ، ويستمر لمدة 5 أيام. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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