وظائف شاغرة لدى مجموعة عصام قباني

2020-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مراقبة الجودة.

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– مراقب المستندات.

– مراقب عمال.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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