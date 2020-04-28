وظائف شاغرة : وظائف خالية بالنيابة العامة علي مستوي الجمهورية.. تعرف علي التخصصات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عن وظائف شاغرة بالنيابة العامة، لعدد من التخصصات والمؤهلات علي مستوي الجمهورية، نظرا لحاجة كل محافظة من التخصصات المطلوبة، علي أن يتم التقديم الكترونياً عن طريق الانترنت، وسوف نعرض عليكم جميع التخصصات والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم .

حيث أعلنت إدارة النيابات العامة علي مستوي الجمهورية عن حاجتها لندب عدد من العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية وقانون الهيئات العامة للعمل بالنيابة العامة .

الشروط العامة للتقديم لجميع التخصصات المطلوبة :

أن يكون المتقدم من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقانون الهيئات العامة .

أن يكون المتقدم حاصل علي تقرير الكفاية عن اخر عامين بدرجة كفء أو جيد جدا علي الأقل .

الا يكون محال لمحكمة تأديبية أو جنائية .

للإدارة قبول أو رفض الطلبات في ضوء سلطتها التقديرية .

للإدارة توزيع المقبولين وفقا لحاجة العمل ومحل الإقامة وفي حالة عدم الإلتزام بالتوزيع يعتبر ذلك رفضاً للندب .

الأوراق المطلوبة لجميع التخصصات، مع العلم لن يتم قبول الطلب الا عند إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وهي :

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم . صورة من المؤهل الدراسي . صورة من بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف . الموقف من التجنيد أو الخدمة العامة .

للإتصال والاستلام:

مكتب النائب ــــــــــ إدارة النيابات (ت/25300037)

وظائف خالية بالنيابة العامة علي مستوي الجمهورية

نعرض عليكم التخصصات المطلوبة والأوراق اللازمة والشروط للتقديم لتلك الوظائف وهي كالآتي:

وظيفة مصمم برامج (ندب كلي)

المهارات الفنية المطلوبة :

أن يكون المتقدم يجيد العمل علي الحاسب الآلي .

أجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية .

المؤهل المطلوب: بكالوريوس هندسة ــــــــــــــــــــــــــــ بكالوريوس حاسبات ومعلومات.

التقدير: مقبول فأعلي .

العمر: الا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة وقت التقدم للإعلان .

تاريخ إنتهاء الإعلان: 30 ابريل 2020 .

عدد الأشخاص المطلوبين للوظيفة: 4

للتقدم للوظيفة وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي

http://caoajobs.caoa.gov.eg/

وظيفة مصور فوتوغرافي (ندب كلي)

النوع المطلوب : ذكر أو أنثي

المؤهل : فنون جميلة أو فنون تطبيقية

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التقدير: مقبول فأعلي

العمر: الا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما وقت التقدم للإعلان

للتقدم للوظيفة وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي

http://caoajobs.caoa.gov.eg/

وظيفة ميكسير ومونتير ومصمم جرافيك (ندب كلي)

النوع المطلوب : ذكر أو أنثي

التقدير: مقبول فأعلي

العمر: الا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما وقت التقدم للإعلان .

للتقدم للوظيفة وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي

http://caoajobs.caoa.gov.eg/

وظيفة كاتب (ندب كلي)

المهارات الفنية: الإجادة التامة للقراءة والكتابة ، وإجادة إستخدام الحاسب الالي.

النوع المطلوب: ذكر أو أنثي

المؤهل المطلوب: فوق المتوسط أو متوسط

للتقدم للوظيفة وتسجيل البيانات من خلال الرابط التالي

http://caoajobs.caoa.gov.eg/

الأعداد المطلوبة للوظيفة بكل محافظة :