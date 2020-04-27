وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة دهانات الجزيرة بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات

تعلن شركة دهانات الجزيرة “دهانات وديكورات” من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال منذ عام 1979 بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لتصبح رائدة في صناعة الدهانات على مستوى الشرق الأوسط، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بفرع الشركة بجمهورية مصر العربية بمدينة العاشر من رمضان، لجميع المؤهلات، ونستعرض الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة دهانات الجزيرة

مطلوب عمال إنتاج، مؤهلات متوسطة ودبلومات. مطلوب عمال مخازن، مؤهلات متوسطة ودبلومات وعليا، وان لا يزيد السن عن 35 سنة. مطلوب فني صيانة كهرباء كنترول خبرة في صيانة الماكينات ومعدات التصنيع. مطلوب فنيين صيانة ميكانيكية خبرة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة. فنيين صيانة اليكتروميكانك. فني أول سلامة وصحة مهنية، خبرة في إجراءات السلامة والصحة المهنية. منسق تحميل وتوزيع. رئيس قسم المخازن. مطلوب فني أول مراقبة جودة خبرة في مجال الدهانات. مطلوب مشغل إنتاج لتشغيل خطوط الإنتاج، خبرة ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة.

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شروط ومزايا وطرق التقديم في دهانات الجزيرة

تشترط شركة دهانات الجزيرة مؤهلات عليا أو متوسطة أو دبلومات، وخبرة في مجال الدهانات، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم شركة دهانات الجزيرة مرتبات مجزية حسب الخبرة، و تأمينات طبية واجتماعية، ومواصلات من والى المصنع، ولمن يرغب يرجى تعبئة نموذج الاستمارة طلب الوظائف من خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/wgyy7ne