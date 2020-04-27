وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كبير التقنيين الطبيين (عدد وظيفتين/ الرياض).

. فني أول فيزياء طبية (الرياض).

. فني أول- خدمات أمراض الدم المناعية والمتبرعين (الرياض).

. كبير المراجعين الداخلين (الرياض).

. طبيب متخصص- استشاريو طب الأنف والأذن والحنجرة (الرياض).

. تقني طبي- علم الوراثة الخلوي (الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. مدير الجدولة الجراحية وإدارة البيانات (الرياض).

. أخصائي مختبر تقني ثانٍ (عدد وظيفتين/ الرياض).

. فني اتصالات أول (الرياض).

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. استشاري عام أطفال (المدينة المنورة).

. استشاري أمراض رئوية (المدينة المنورة).

. استشاري باطنية (المدينة المنورة).

. استشاري أمرض الدم وزراعة نخاع العظم (المدينة المنورة).

. استشاري تخدير (المدينة المنورة).

. استشاري طب العائلة (المدينة المنورة).

. استشاري أمراض معدية (المدينة المنورة).

. استشاري مسالك بولية (المدينة المنورة).

. استشاري أطفال الجهاز الهضمي (المدينة المنورة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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