وظيفة إدارية شاغرة لدى شركة تحكم

2020-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي الأمن السيبراني”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو الهندسة، أو الأمن السيبراني، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 26 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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