100 وظيفة شاغرة للجنسين في هيئة الإذاعة والتلفزيون

2020-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون، التابعة لوزارة الإعلام السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محرر أخبار (مرتبة 44).

– رئيس قسم (مرتبة 44).

– مذيع (مرتبة 43/ عدد 4 وظائف).

– مراسل أخبار (مرتبة 43/ عدد وظيفتين).

– معد برامج (مرتبة 43/ عدد 5 وظائف).

– محرر أخبار (مرتبة 43/ عدد 17 وظيفة).

– مستقبل أخبار (مرتبة 42).

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– مراسل أخبار (مرتبة 42/ عدد 9 وظائف).

– معد برامج مساعد (مرتبة 42/ عدد 12 وظيفة).

– محرر أخبار (مرتبة 42/ عدد 23 وظيفة).

– مساعد إداري (مرتبة 42/ عدد 3 وظائف).

– مساعد إداري (مرتبة 41/ عدد 9 وظائف).

– مساعد إداري (مرتبة 40/ عدد 13 وظيفة).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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