وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة بيم ماركت لجميع المؤهلات للجنسين برواتب مجزية

شركة بيم ماركت تعلن عن إتاحة عدد من الوظائف الخالية بفروعها بمدينة السادس من أكتوبر، لجميع المؤهلات و بمرتبات مجزية تبدأ من 2700 إلى 4000 جنية، ونتابع على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف بيم ماركت

مطلوب موظفين فرع، مؤهل عالي أو متوسط أو فوق متوسط، ولا يشترط الخبرة، بمرتب 2700 جنية. مطلوب مساعدين مسئول فرع، براتب 3100 جنية، ويشترط خبرة في نفس المجال. مطلوب مسئولين فرع براتب 4000 جنية، ويشترط خبرة وان يكون متفرغ للعمل، وان يجيد اللغة الإنجليزية.

وظائف آخري:-

الشروط المطلوبة في وظائف بيم ماركت

يشترط مؤهل عالي أو متوسط أو فوق متوسط. الموقف من الخدمة العسكرية. يجيد اللغة الإنجليزية بالنسبة لجميع الوظائف، لا تقل عن مقبول. أن لا يزيد السن عن 35 سنة. يشترط خبرة في نفس المجال بالنسبة لوظائف مساع ومسئول فرع.

والعمل بالسادس من أكتوبر، و تقدم شركة بيم ماركت تأمينات اجتماعية وطبية ومكان عمل لائق، وترقيات وحوافز، كما توفر الشركة دورات تدريبية بشكل مستمر للعاملين بها، ولمن يرغ في شغل الوظائف يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف بالرابط التالي” وظائف بيم ماركت “.