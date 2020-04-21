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#وظائف شاغرة للخريجين في البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للخريجين، ضمن البرنامج التدريبي (Fintech Internship) ومدته 8 أسابيع؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة للسعوديين من حمَلة الدرجة الجامعية في تخصصات: (التسويق، والبحوث، والإستراتيجية، والتسويق الرقمي، والتصميم الجرافيكي).
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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