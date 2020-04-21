500 وظيفة صحية شاغرة في وزارة الصحة

2020-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الصحة عن توافر عدد (500) وظيفة صحية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في تخصصي “إسعاف وطب طوارئ”، وذلك وفق الشروط التالية:

– الحصول على الدرجة العلمية والتخصص المنصوص عليه بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– إنهاء فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– اجتياز اختبار التقييم المهني، وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة بالوظيفة المعلنة.

– اجتياز تقييم اللغة الإنجليزية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقًا لحاجة العمل ببرنامج التشغيل الذاتي للنقل الإسعافي بأي من مناطق المملكة ومحافظاتها.

– ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا.

– أن يكون لائقًا صحيًّا للوظيفة.

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– يفضل أن تكون لدى المتقدم خبرات في الوظيفة المتقدم لها.

– يفضل أن يكون حاصلًا على الدورات التخصصية سارية المفعول في مجال الخدمات الطبية الطارئة التالية:

. ?Basic Life Support (BLS).

. Advance Cardiovascular Life Support (ACLS).

. Prehospital Trauma Life Support (PHTLS).

. Pediatric Advance Life Support (PALS.

. Emergency Vehicle Operator Course (EVOC).

وأوضحت الوزارة، أن التقديم متاح ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 29 شعبان 1441هـ، ويستمر إلى يوم السبت الموافق 2 رمضان 1441هـ، وذلك عبر بوابة التوظيف بموقع الوزارة: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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