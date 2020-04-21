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#وظائف فنية شاغرة بالخطوط الجوية السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني مصنع منشأة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا العامة، صيانة تكييف الهواء)، أو أي مجال فني ذي الصلة.
– فني معدات الدعم الأرضي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا، صيانة وإصلاح المركبات، ميكانيكا السيارات)، أو أي تخصص تقني ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 إبريل 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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